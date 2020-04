Vrtulník letěl v sobotu na Tachovsko pro motocyklistku, která utrpěla zranění po srážce se zvěří. Policisté následně zjistili, že řidička několikrát porušila zákon.

Řidička skončila po srážce se zvěří v nemocnici. | Foto: PČR

Během jízdy na motorce ve směru z Benešovic na Stříbro vběhl v sobotu šestatřicetileté řidičce do cesty srnec. Motocyklistka nestihla zareagovat a do zvířete narazila. "Zvěř zůstala ležet na místě a žena po střetu spadla na zem a poranila se. Z místa byla letecky transportována do nemocnice," uvedla mluvčí policie Dagmar Jiroušková.