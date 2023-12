Dopravní policisté z Tachova hledají svědky nehody, kdy 16. prosince krátce před půl devátou ráno najel řidič Audi v ulici Moravská do pouliční lampy.

Místo v Moravské ulici v Tachově, kde řidič narazil do sloupu veřejného osvětlení. | Foto: PČR

"Dosud neznámý řidič jel s vozem Audi ve směru na obec Halže, když v Moravské ulici uvedl vůz do smyku a následně poškodil sloup veřejného osvětlení. Z místa nehody odjel, aniž by střet nahlásil," uvedla mluvčí policie Iva Vršecká. Policisté nyní hledají svědky události, kteří by mohli pomoci s vyšetřováním. "Pokud máte informace k uvedené nehodě, ozvěte se prosím na telefon 974 337 266 neboo 974 337 251. Informace je možné sdělit i na tísňové lince 158," vyzvala mluvčí.

Nejkrásnější vánoční dárek, domov, dostala Lajka z útulku v Horšovském Týně