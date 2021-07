Vrtulníkem Letecké záchranné služby byl do nemocnice transportován řidič osobního vozidla, které v úterý odpoledne v Pernolci narazilo do stromu.

Ve vozidle byly zraněné dvě osoby. | Foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala krátce před třetí hodinou odpoledne. „Šestačtyřicetiletý řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia jel od obce Částkov přes Pernolec dále směrem na Tachov. Při jízdě došlo k indispozici řidiče, když za jízdy usnul. Přejel do protisměru, sjel do silničního příkopu a následně narazil s vozidlem do stromu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.