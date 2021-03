„Řidič, který za uvedeným vozidlem před křižovatkou zastavil, vyběhl ven z vozidla a muži, jenž ve fábii nedýchal a nejevil známky života, začal okamžitě poskytovat první pomoc a na místo přivolal záchrannou službu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Zdravotníci si muže převzali a následně jej letecky transportovali ve vážném stavu do nemocnice. "V průběhu provádění kardiopulmonální resuscitace se zapojila letecká záchranná služba, která po obnovení spontánního oběhu transportovala pacienta do Fakultní nemocnice Plzeň. Na místě jsme spolupracovali s Městskou policií Stříbro, Policií České republiky a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, jednotkou ze stanice Stříbro. Velký dík za pomoc patří laikům poskytujícím první pomoc. Bez nich by pacient neměl vůbec žádnou šanci na záchranu," uvedla na svém facebooku ZZS Plzeňského kraje.

Nehodou se policisté i nadále zabývají, vzniklou škodu na vozidle odhadli na 2000 korun.