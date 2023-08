Tachovští dopravní policisté řeší hned několik případů, kdy zatím neznámí řidiči nesplnili svoji zákonnou povinnost a z místa nehod bez ohlášení ujeli. Žádají proto svědky kterékoliv z níže uvedených událostí, aby se buď osobně přihlásili na dopravním inspektorátu v Tachově, nebo zatelefonovali na číslo 974 337 265 nebo 974 337 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.

„Hledáme svědky, kteří by mohli pomoci objasnit poškození elektrického rozvaděče na sloupu elektrického vedení v obci Rájov,“ uvedla mluvčí policie Barbora Šmaterová. Oznámení přijali policisté z obvodního oddělení Bor 2. srpna. Na místě pak zjistili, že elektrický rozvaděč byl poškozen již dne 20. července 2023, ale přesné datum není známé. Poškození elektrického rozvaděče nasvědčuje tomu, že ho způsobilo pravděpodobně nákladní vozidlo nebo traktor s vlekem. Škoda na elektrickém rozvaděči byla vyčíslena na částku 25 tisíc korun. Případem se dále zabývají tachovští dopravní policisté.

Druhá nehoda se stala o tři dny později, 5. srpna, na parkovišti v obci Svatá Kateřina ve 3 hodiny ráno. „Dosud neznámý řidič nákladního vozidla s návěsem, nezjištěného typu a registrační značky, při vyjíždění z parkovacího místa poškodil levé zrcátko vpravo parkujícího nákladního vozidla tovární značky DAF s návěsem, které zde stálo řádně zaparkované,“ popisuje další dosud neobjasněnou nehodu Šmaterová. Stejně jako v prvním i v tomto případě žádá policie případné svědky o pomoc.

Další nepříjemná událost následovala týž den, tedy 5. srpna, jen o dvě hodiny později ve Stříbře. Sem vyjížděli policisté z dopravního inspektorátu Tachov do ulice Sokolská. Zde dosud neztotožněný řidič nákladního vozidla – dodávky tovární značky Iveco, bílé barvy, s šedou plachtou, blíže nezjištěného typu a registrační značky, při couvání narazil zadní částí automobilu do oplocení pozemku. Poté z místa dopravní nehody odjel ve směru do ulice Plzeňská a dále do ulice tř. 5. května.

Vrásky na čele policistů přidělala dopravní nehoda, která se stala 17. srpna v době mezi 14.15 a 14.25 na silnici III. třídy č. 19846 ve směru jízdy na obec Velký Rapotín. „Dosud neztotožněný řidič s nezjištěným vozidlem neznámého typu a registrační značky se při jízdě bočně střetl s protijedoucím nákladním vozidlem tovární značky Peugeot Boxer žluté barvy. Tím došlo na automobilu Peugeot Boxer k poškození levého zpětného zrcátka a ke škodě 5 tisíc korun. Neznámý řidič na místě dopravní nehody nezastavil a ujel,“ popisuje další případ protizákonného chování mluvčí policie.

Pátá zatím neobjasněná dopravní nehoda za poslední měsíc, od níž pachatel ujel, aniž by cokoliv dle zákonné povinnosti řešil, se stala opět ve Stříbře. V tomto případě policisté pátrají po řidiči a svědcích dopravní nehody, ke které došlo v pondělí dne 21. srpna 2023 v době od 8:30 hodin do 9:00 hodin na parkovišti v ulici Benešova. Neznámý řidič s blíže nezjištěným vozidlem, pravděpodobně šedé či stříbrné barvy, poškodil při vyjíždění z parkovacího místa pravou stranu zadního nárazníku zde zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Hyundai i20 a tím způsobil na uvedeném automobilu škodu ve výši 20 tisíc korun.

„V souvislosti s dopravními nehodami připomínáme, že řidiči by měli dbát všech povinností vyplývajících z § 47 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),“ vzkazuje mluvčí policie Barbora Šmaterová.