„Při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předpovídat. Na mokrém povrchu komunikace dostal s vozidlem smyk, přejel za pravou krajnici, kde narazil do směrového sloupku. Dále vyjel vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu. Poté se vozidlo vrátilo zpět na komunikaci, kde se převrátilo na střechu,“ uvedla Deníku policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění a z místa dopravní nehody byl převezen do Domažlické nemocnice. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Při dopravní nehodě došlo na vozidle Ford ke škodě ve výši deset tisíc korun a na směrovém sloupku na jeden tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.

Druhá dopravní nehoda se stala v odpoledních hodinách, kde osmadvacetiletý řidič s osobním vozidlem značky Audi A6 jel ve směru jízdy od obce Skviřín na obec Bor. „Při průjezdu prudkou pravotočivou zatáčkou v klesání také nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám, svým schopnostem a dalším okolnostem, které je možné předpovídat a dostal s vozidlem smyk. Vyjel vlevo do protisměrného pruhu a bočně narazil do protijedoucího vozidla Ford Focus, jehož řidič zareagoval na vozidlo ve smyku zpomalením jízdy a najetím co nejblíže k pravému okraji komunikace, ale střetu zabránit nedokázal,“ informovala Dagmar Brožová a dodala, že při středu došlo ke zranění spolujedoucího z vozidla Audi a řidiče vozidla Ford.

Oba byli odvezeni do nemocnice k ošetření a podrobili se dechovým zkouškám, které byly s výsledky negativními. Na vozidle Ford vznikla škoda čtyřicet tisíc korun a rovněž byla vyčíslena i u vozidla Audi A6. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Tachově.