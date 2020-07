Za srážku vlaků policie stíhá pro ohrožení z nedbalosti strojvedoucího, který vyrazil na trať s nejnižším stupněm zabezpečení zřejmě dříve, než měl.

Střet dvou osobních vlaků u Perninku na Karlovarsku. | Video: Deník / Roman Cichocki

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis bude apelovat na ministerstvo dopravy, aby regionální železniční tratě s nejnižším stupněm zabezpečení co nejrychleji modernizovaly. Uvedl to v reakci na úterní nehodu vlaků mezi Perninkem a Novými Hamry na Karlovarsku, která si vyžádala dva mrtvé a 24 zraněných. „Podle mých informací je podobných tratí v republice 60 a je nutné na nich zvýšit bezpečnost cestujících. Je to velké téma, které je třeba otevřít a řešit. Není možné, aby provoz vlaků závisel pouze na lidském faktoru,“ uvedl hejtman.