Prokletá Kadrnožka byla dějištěm dalšího neštěstí. V neděli 15. září podvečer se zde stala dopravní nehoda, při se zde stojící strom stal terčem dalšího řidiče. Tentokrát se do něj trefil dvaačtyřicetiletý řidič, který v zatáčce během jízdy od Holostřev na Bor dostal smyk. Na místo tak vyrazily všechny záchranné složky IZS a pro zraněného řidiče přiletěl vrtulník.

„Řidiče jsme vyprostili pomocí hydraulických nástrojů a předali ZZS. Mimo to jsme provedli protipožární opatření a likvidaci uniklých provozních kapalin,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

„Pozemní posádky na místě zajistily, ošetřily a následně předaly Letecké záchranné službě muže r. 1982 se středně těžkým zraněním. Ta ho následně transportovala do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí záchranářů Andrea Divišová.

„Řidič (r. 1982) osobního vozidla tovární značky Škoda jel na sil. č. II/605 ve směru jízdy od obce Holostřevy na obec Skviřín. Podle dosud zjištěných informací uvedl z dosud nezjištěných důvodů vozidlo do smyku, to následně vyjelo vpravo mimo komunikaci, kde levou přední částí narazilo do stromu,“ doplnila informace mluvčí policie Iva Vršecká.

Přistání vrtulníku. Ilustrační video | Video: Deník/Monika Šavlová

Provedená dechová zkouška byla negativní. Příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabývají policisté z dopravního inspektorátu Tachov.