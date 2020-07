„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v koši balonu letělo celkem pět parašutistů a obsluha balonu, kterou byl muž ročník 1988. Všechny osoby jsou cizí státní příslušnosti. Při řízeném seskoku s padákem opustilo balon všech pět parašutistů, kteří v pořádku přistáli na zem. Muž, který prováděl obsluhu balonu, po seskoku parašutistů zahájil přistávací manévr, který se však ze zatím přesně nezjištěných příčin, stal zhruba ve sto metrech nekontrolovatelný. Následkem toho došlo k nárazu balonu na zem a ke zranění muže, který balon obsluhoval,“ popsala policejní mluvčí Markéta Fialová.

Muž skončil v nemocnici. „Se středně těžkým zraněním byl při vědomí transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň. Pacient toho času nebyl ohrožen na životě,“ sdělila za zdravotníky Andrea Divišová.

TAJIL SE DECH

Nehodu z povzdálí sledovalo několik svědků. „Byli jsme na letišti a pozorovali parašutisty. Viděli jsme i balon, který v jednu chvíli vystoupal hodně vysoko, že nebylo možné ho téměř spatřit. Během chvíle splaskl a padal volným pádem k zemi. Bylo to hrozné, na letišti se najednou zastavil čas, lidé měli strach, co se děje. Několik jich hned směřovalo k nehodě,“ popsala Marcela Koupšetová.

Stejně to prožívala i další svědkyně: „Byl to hrozný pohled. V jeden okamžik balon splaskl a padal. Ještě nyní to vše vidím před očima. Snad bude pán v pořádku,“ svěřila se.

Kriminalisté ve věci prověřují všechny okolnosti případu.