Na místo byl přivolán koroner a u zemřelého bude nařízena soudní pitva. Přesnou příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabývají kriminalisté z územního odboru Tachov.

„Zraněný cyklista přes veškerou snahu našich posádek svým zraněním podlehl, náš lékař konstatoval exitus a na místo byl povolán koroner,“ konstatovala za záchranáře Andrea Divišová.

Na místě zasahovala i letecká záchranná služba.

