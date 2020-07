Ten o něco později vzlétl znovu, když letěl k Zavlekovu, kde se zranilo celkem šest lidí. A to nebylo vše, v neděli se bouralo i na dalších místech Klatovska.

„Dle prvotního šetření vyplývá, že řidič, ročník 1996, zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla, v zatáčce se dostal do smyku a přejel do protisměru, kde bočně narazil do Škody Octavia, řízené řidičem, ročník 1972,“ popsala policejní mluvčí Hana Kroftová.

„Zraněné bylo potřeba z vraků vyprostit pomocí hydraulického zařízení," uvedl operační důstojník hasičů Michal Pathy. V totálně zdemolované mazdě ale neměl šanci nikdo přežít. „Muž utrpěl těžká zranění neslučitelná se životem," informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová a dodala, že z místa byla letecky transportována žena, ročník 1997, z druhého vozu a pozemní cestou jeho řidič. Oba pacienti byli v době transportu při vědomí.

Nehoda silnici zablokovala na zhruba čtyři hodiny, její okolnosti nadále šetří klatovští kriminalisté.

Šest zraněných

Další vážná nehoda se stala u Zavlekova, kde se střetla dvě vozidla. O síle nárazu svědčí fakt, že z jednoho odletěl motor na vzdálenost přibližně 15 metrů a druhé skončilo na střeše v příkopu zhruba ve stejné vzdálenosti. Plné ruce práce tam měli záchranáři. „Zranilo se celkem šest lidí, utrpěli lehká až středně těžká zranění," informovala Svobodová. Ženu ročník 1985 transportovala se středně těžkým zraněním a při vědomí letecká záchranná služba do Fakultní nemocnice Plzeň. „Pozemní cestou jsme pak převezli ženy, ročníky 1971 a 1991, a muže ročník 1962 do nemocnice v Klatovech. Do nemocnice v Sušici jsme transportovali dva muže, ročníky 1972 a 1994. Všichni utrpěli lehká zranění," dodala mluvčí záchranky.

Bouralo se i na dalších místech Klatovska, u Velkých Hydčic, v Sušici či u Bojanovic.