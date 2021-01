Jak sdělila policejní mluvčí Dagmar Jiroušková, všechny tři nehody souvisí s nepřizpůsobením rychlosti stavu a povaze komunikace, na které byla sněhová vrstva. "Řidič první nákladní soupravy nezvládl řízení a narazil do středových svodidel. Řidič další nákladní soupravy nezvládl řízení a narazil do přenosného dopravního značení upozorňujícího na předchozí dopravní nehodu," popsala mluvčí.

Poslední řidič nákladní soupravy pak nepřizpůsobil rychlost a dostal smyk. Přitom narazil do předjížděného kamionu, poté do nákladní soupravy, která před tím havarovala do dopravního značení a do svodidel. Soupravou tak zablokoval jízdní pruhy dálnice.

"Nehody jsou bez zranění, bez alkoholu," doplnila Jiroušková.

Dálnice ve směru na Německo se tak od exitu 136 stala neprůjezdnou. Protože se začaly tvořit dlouhé kolony, policisté proto začali dopravu odklánět už na exitu 128, tedy u sjezdu u Nové Hospody.