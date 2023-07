Od časných ranních hodin uzavřela část silnice I/21 mezi Novou Hospodou a Planou u obce Bezděkov dopravní nehoda cisterny, která převážela benzín a naftu. „Před čtvrtou hodinou ranní došlo u řidiče cisterny, ročník 1987, k mikrospánku. Kvůli tomu vyjel s vozidlem mimo komunikaci, kde se auto převrátilo na bok a došlo k proražení cisterny, “ uvedla mluvčí policie Michaela Raindlová.

Převrácená cisterna s benzínem uzavřela na část dne silnici mezi Novou Hospodou a Planou.

Řidiče museli z kabiny vyprostit hasiči, kteří vyřízli přední sklo. „Dle informací řidiče by mělo být v komoře 14 tisíc litrů benzínu. Bohužel vzhledem k poloze cisterny se nepodařilo únik zastavit přímo. Benzín unikl do kanálové vpusti, a proto hasiči vytvořili hráze pro jeho zachytávání. Zde se povedlo dle informací zachytit cca 300 litrů a tento benzín byl přečerpán do přistavené cisterny, kterou přivezli hasiči z ČEPRO. Hasiči dále řešili únik do přilehlého vodního toku stavěním norných stěn. V cisterně stále zůstává nafta v nepoškozené komoře a i to je předmětem řešení, aby ji bylo možno bezpečně odčerpat," uvedl za hasiče jejich mluvčí Michal Holeček.

„Způsobená škoda činí více jak milion korun,“ dodala policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že dechová zkouška u řidiče vyloučila požití alkoholu a policie se nehodou nadále zabývá.

Silnice by měla podle serveru dopravní info uzavřena až do odpoledních hodin. Objízdná trasa vede po staré silnici přes Bezděkov. Vzhledem k velkému provozu nákladních aut je třeba dbát zvýšené opatrnosti zejména v užších místech vozovky podél Silničního lhotského rybníka.