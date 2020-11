Lehká zranění si vyžádala dopravní nehoda, která se stala v pondělí kolem půl jedenácté dopoledne na silnici mezi Halží a Horní Výšinou. Střetla se zde dodávka s osobním automobilem.

Nehoda u Halže. | Foto: HZS PK

"Ve směru od Halže jel s vozidlem Volkswagen Polo 18letý řidič, který při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu a povaze komunikace. Na mokrém povrchu nezvládl řízení a vozidlo uvedl do smyku, vyjel do protisměru, kde čelně narazil do vozidla značky Fiat Ducato, které řídil 51letý řidič. Po nárazu se osobní auto odmrštilo do levého silničního příkopu, kde se převrátilo na střechu," popsala nehodu policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.