Osobní automobil Peugeot 306, který řídil muž narozený v roce 1991, na tomto úseku silnice narazil do stromu. Na místo vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Hasiči zajistili místo nehody a vyprostili řidiče z vozu. Bohužel, jeho život při nehodě vyhasl. "Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem. Lékařka na místě konstatovala úmrtí," uvedla k nehodě mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová.

Co přesně bylo příčinou nehody, je nadále v šetření policie. "Z dosud nezjištěných příčin sjel řidič se svým vozem do silničního příkopu, kde po několika metrech narazil do stromu," popsala policejní mluvčí Eva Červenková s tím, že u muže bude nařízena soudní pitva. "Celou věc si převzali kriminalisté Územního odboru Policie ČR Tachov," doplnila Červenková.