Letadlo skončilo v Mlýnském potoce s poškozeným trupem, křídly, krytem kabiny a motorovou částí.

Zdroj: Antonín Hříbal

"Na místo události byla vyslána dvě naše záchranná vozidla plus letecká záchranná služba Plzeň. Na místě jsme ošetřili muže ročník 1973, který byl transportován s lehkým zraněním do karlovarské nemocnice. Druhá osoba, žena ročník 1982, byla ošetřena a předána s lehkými až středně těžkými zraněními LZS Plzen, která ji transportovala do FN Plzeň Emergency," doplnil další podrobnosti mluvčí záchranné služby Radek Hes.