Dva osobní a jeden dodávkový automobil se srazily ve středu odpoledne na křižovatce na Svatou Annu v Plané. Jeden z řidičů byl při nehodě zraněn.

Dopravní nehoda u Plané. | Foto: HZS Plzeňského kraje

Podle policejní zprávy 24letý řidič VW Transporter bezpečnou vzdálenost za vpředu zastavujícím osobním vozidlem Renault.. Dodávka do auta zezadu narazila a to se odrazilo na další, již stojící vůz, jehož řidič reagoval na protijedoucí autobus. Dodávka havarovala v příkopu a částí přesahovala přes silniční můstek. Zraněný řidič renaultu byl převezen do nemocnice na ošetření. Vzhledem k tomu, že dodávka byla určena k převozu peněz, byli na místo přivoláni i policisté, aby zajistili bezpečnost.