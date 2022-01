Vlaky vloni v kraji usmrtily dvanáct lidí, tramvaje dva

Čtrnáct lidí vloni zahynulo na kolejích, ať již železničních, či tramvajových, v Plzeňském kraji. Je to o tři méně než v roce předchozím. Na poklesu má podíl především fakt, že nikdo v roce 2021 nezemřel při nehodě na železničním přejezdu. To je poprvé v kraji od roku 2015. Vyplývá to ze statistik, které Deníku poskytl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Tramvaj srazila na zastávce v Sirkové ulici v Plzni chodce ve středu 13. ledna 2021. | Foto: HZS PK

Nejtragičtější loňskou událostí byla srážka vlaků u obce Milavče na Domažlicku. Tam se 4. srpna střetl mezinárodní rychlík jedoucí z Německa s osobním vlakem mířícím na Domažlice. Zemřeli oba strojvedoucí a jedna cestující. Desítky lidí z Česka i Německa se zranily. Vyšetřování ještě není ukončeno. „Kriminalisté na případu stále pracují, čekáme na výsledky znaleckých posudků,“ uvedla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že nyní nelze odhadnout, kdy šetření skončí. Vzhledem k tomu, že pravděpodobný viník zahynul, se ale dá předpokládat, že případ bude odložen. U Milavče na Domažlicku se srazily dva vlaky, o život přišli oba strojvedoucí Právě střet vlaků u Milavčí má výrazný podíl na tom, že se vloni oproti předchozímu roku zvýšil z 31 na 76 počet zraněných na železničních kolejích. Pozitivní naopak je již zmíněná nula v kolonce „mrtví“ u loňských nehod na železničních přejezdech a mírně ubylo i mrtvých při střetu s vlakem. Vloni zemřelo devět lidí, předloni o jednoho více. Pro srovnání v roce 2019 byli záchranáři bezmocní u pěti osob, které přejel vlak, rok předtím u sedmi. V těchto případech jde většinou o dobrovolnou smrt. Co přinesl rok 2021? Projděte si nejdůležitější události v Plzeňském kraji Co se týče mimořádných událostí na tramvajových kolejích v Plzni, poklesl jejich počet z rovných sto v roce 2020 na loňských 86. Tím ale výčet dobrých zpráv končí. Oproti předchozímu roku, kdy nikdo nezemřel, si střety s tramvají vyžádaly vloni dva mrtvé a počet zraněných se zvýšil z 15 na 26, tedy téměř dvojnásobně. Mimořádný byl v tomto ohledu říjen, kdy skončilo hned osm lidí v nemocnici a jeden v márnici. Šlo o 72letého seniora, jenž přecházel mimo přechod ve Skvrňanské ulici.

