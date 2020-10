Při nehodě, která se stala v centru městyse, nebyl nikdo zraněn. Přesto hasiči tuto nehodu řešili jako mimořádnou událost, neboť na silnici vytekly stovky litrů nafty.

Jak popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková, od Plané ve směru do centra obce jel 18letý řidič s osobním vozidlem Škoda Octavia. „Dle vyjádření řidiče jej za jízdy přemohl spánek, v důsledku toho vyjel do protisměru, kde přední částí vozidla narazil do levého boku protijedoucí nákladní soupravy. Při nárazu poškodil palivovou nádrž, a tak došlo k úniku pohonných hmot na komunikaci,“ uvedla mluvčí.

O úklid nafty se postarali hasiči. „Unikající naftu jímáme do záchytných nádob a přečerpáváme. Zbytek zasypáváme sorbentem. Informován byl odbor životního prostředí,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.

Požití alkoholu u řidiče osobního vozidla i u 43letého řidiče nákladní soupravy vyloučili policisté provedenými dechovými zkouškami.

Vzniklou škodu odhadli na 475 tisíc korun. Po dobu řešení dopravní nehody byl provoz na místě řízen kyvadlově.

„Mladému řidiči za způsobení nehody policisté uložili příkaz na místě,“ doplnila policejní mluvčí.