Tachovští dopravní policisté hledají svědky nehody, která se stala 8. září kolem 22 hodin v obci Kšice. Po místní komunikaci jel ve směru od Stříbra na Trpísty zatím neznámý řidič.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

U domu číslo 77 vyjel z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo komunikaci, kde narazil do vyvýšeného obrubníku, poté přejel na travnatou plochu, kde narazil do sloupku dopravní značky. Následně vyjel zpět na místní komunikaci, odbočil vpravo a na křižovatce pak pokračoval na Trpísty. Řidič z místa ujel. Z ohledání a zjištěných stop je zřejmé, že by se mělo jednat o vozidlo značky Nissan Almera stříbrné barvy, model roku 2000. Případní svědkové mohou volat na čísla 974 337 266, 974 337 251, 974 322 015 nebo na linku 158.