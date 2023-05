Čtenáři tištěného Deníku mohli v pátek 5. května opět vidět tištěný Deník se speciální hlavičkou na titulní straně. Tentokrát byla věnována hasičům a navrhla ji Tereza Cabanová, vítězka druhého kola naší čtenářské soutěže s názvem Hlavička Deníku.

Návrh vítězné soutěžní hlavičky od Terezy Cabanové | Foto: se svolením Terezy Cabanové

Hlavička Deníku je kreativní soutěž pro čtenáře, díky které se mohou podílet na podobě našich novin. V druhém kole měli čtenáři vytvořit originální hlavičku našemu Deníku na téma hasiči pro speciál Deníku, který je celý věnovaný hasičům, jejich práci, symbolice, akcím a dobrovolnému hasičství.

Redakce Deníku obdržela od čtenářů bezmála pět desítek návrhů, z nichž porota Deníku vybrala deset nejlepších. O vítězi rozhodli čtenáři v anketě. Soutěžícím rozdali přes dva tisíce tři sta hlasů. Více než třetinu z nich obdržela studentka grafického umění Tereza Cabanová, jejíž návrh vyšel dnes na titulních stranách všech mutací našich tištěných Deníků.

Všechny hlavičky, které nám do soutěže čtenáři poslali, si můžete prohlédnout ZDE:

Cenu poroty Deníku a stejnou výhru získal tatér a dětský ilustrátor Aleš Jiroušek. Pokud se vám jeho návrh líbí, můžete si třeba s dětmi zkusit vybarvit jeho omalovánku návrhu hasičské hlavičky. Stačí ji jen vytisknout:

Omalovánka s hasičským motivemZdroj: se svolením Aleše Jirouška

Vyhlašujeme třetí kolo!



Máte i vy hlavu plnou nápadů, chcete se podílet na podobě našich novin a vyhrát 5000 korun a předplatné Deníku na měsíc zdarma? Přihlaste svůj návrh do třetího kola! To startuje právě dnes. I tentokrát nejzdařilejší variantu otiskneme na titulní straně Deníků a oceníme částkou 5000 korun a předplatným na měsíc zdarma.



Nové téma, které můžete do návrhu promítnout, je CHORVATSKO. Nejoblíbenější destinaci Čechů bude věnován další speciál Deníku, který vyjde 12. června. Již nyní pro vás připravujeme přehled nejkrásnějších míst pro dovolenou v Chorvatsku, rady na cestu tam i zpět, tipy na atrakce, restaurace či zajímavá místa a mnoho dalšího.



Své návrhy můžete posílat do pátku 19. května na adresu hlavicka@denik.cz.



Více o soutěži, pravidlech a podmínkách účasti se dozvíte ZDE.

Co naše vítěze při tvorbě návrhu inspirovalo?

Nejen na to jsme se jich zeptali v krátkém rozhovoru.

Jaké byly Vaše první pocity poté, co jste se dozvěděli, že jste v soutěži vyhráli?

Tereza: Byla jsem samozřejmě nadšená a ráda, že se můj návrh líbil. Hlavně jsem byla ohromená tou velkou podporou, kterou jsem dostala od rodiny, přátel a známých.



Aleš: Udělalo mi to ohromnou radost a jsem hlavně strašně rád , že to udělá radost i hlasujícím. Jejich úsilí a podpora během hlasování byly nádherné a moc jim všem děkuji. A samozřejmě redakci velké díky.

Vyhráváte v soutěžích (nejen grafických) často?

Tereza: Tohle je první grafická soutěž, do které jsem se kdy přihlásila. Popravdě, soutěží se moc neúčastním. Ale v minulosti se mi povedlo vyhrát celonárodní soutěž Frankophonie, která se skládala nejen z jazykové části, ale i z kreativní.

Aleš: V dřívějších letech se občas podařilo, dnes se do soutěží zapojuji jen okrajově.

Co Vás při přípravě návrhu inspirovalo? A jak dlouho Vám trvalo zpracování?

Tereza: Jelikož jsem se o soutěži dozvěděla jen dva dny před koncem soutěžního kola a zároveň během zkouškového období, návrhu jsem věnovala jen dva večery. Kdyby téma bylo jiné, pravděpodobně bych si počkala na další soutěžní kolo, ale protože máme v rodině hned několik hasičů, rozhodla jsem se do toho jít i s tím časem, který jsem měla. Inspiraci jsem čerpala hlavně ze symboliky a od toho se odvíjelo všechno ostatní. Mým hlavním záměrem bylo nejen zdůraznit důležitost hasičského povolání, ale i vzbudit hrdost, a právě proto jsem do svého návrhu zakomponovala prvky jako je maltézský kříž a červená barva - symboly, které neodmyslitelně k hasičskému řemeslu patří.

Aleš: Deník mám moc rád a téma hasičů je mi blízké. Původně jsem si obrázek nakreslil ve svém stylu omalovánek jen tak pro radost a zábavu, jako formu odpočinku. Vzpomněl jsem si na dětství, kdy na vesnici nebýt hasičem, nebylo zkrátka možné. Můj dědeček je dobrovolný hasič a pamatuju si hlavně ty akce kolem, navíc tím že pracuji pro děti, je i to zpracování trochu rozverné. Inspirace tedy byla snadná a spíš to byla legrace. Když kreslíte s radostí, jde práce od ruky.

Jak naložíte s výhrou?

Tereza: Výhru bych velice ráda ušetřila a použila na dovolenou nebo své koníčky. Ale obávám se, že to se mi jako studentce nepovede a peníze půjdou nejspíš na nájem, nebo velké množství pytlíkových polévek (smích).

Aleš: Obávám se, že jí odevzdám někde v papírnictví a poběžím pro nové pastelky, štětce a barvy.

Tereza Cabanová



Tereza CabanováZdroj: se svolením Terezy Cabanové



„Jsem studentkou britské univerzity University of the West of England v Bristolu, kde se věnuji magisterskému studiu grafického umění. I když mě už od malička bavilo malovat a věnovat se různým kreativním činnostem, mezi které mimochodem patřilo i tradiční zdobení hnětýnek, grafický design se stal mým kariérním cílem teprve před rokem. Kromě studia se snažím zapojit do nejrůznějších projektů, které mi pomohou v budování profesionálního portfolia. Momentálně se například podílím na designu a ilustraci knihy a návrhu nového loga pro jednu existující firmu.“



Aleš Jiroušek



Aleš JiroušekZdroj: Deník/Petr Pelíšek



„Jsem asi úplně obyčejný člověk, který si žije svůj sen a plní si sny. Mám to štěstí, že mohu pracovat ve svém oboru a věnovat se práci, při které jsem šťastný. Krom práce tatéra, kdy kreslím trochu jiným způsobem, jsem hlavně ilustrátor. Pod záštitou značky Kouzelné omalovánky tvořím pro děti omalovánky, obrázky a hračky. Také navštěvuji mrňousky ve školkách, kde si užíváme spoustu legrace při kreslení. Kreslení je zkrátka můj život.“