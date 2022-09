Deník ExtraZdroj: Deník„Redaktoři Deníku tentokrát ve všech okresech zjišťovali, která témata lidé před volbami nejvíce řeší a co tedy může mít vliv na to, kdo nově usedne na radnici ve vašem městě či obci. Kromě toho v Deníku Extra přinášíme i další informace o tom, jaké volební speciály v novinách i na webu pro čtenáře připravujeme. Představujeme i nový seriál videorozhovorů s názvem Ví premiér, co vás trápí?, ve kterém bude reportérka Kateřina Perknerová každý týden řešit aktuální problémy občanů s předsedou vlády Petrem Fialou,“ říká šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva.