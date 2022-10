Nesmírně vzácný artefakt

Bohatá zlatá výzdoba podle nich napovídá, že hlavice meče mohla patřit královské rodině. Artefakt měří na šířku pět a půl centimetru, a váží pětadvacet gramů. Portál BBC uvádí, že jeho cenu experti odhadli na třicet tisíc liber, tedy v přepočtu více než osm set tisíc korun. Její stáří může být kolem tisíc tři sta let.

Zvrat v nálezu století? Zlatý poklad z Opavy není čelenkou, ale ozdobným páskem

Objev, na který hrdý nálezce narazil nedaleko historického skotského města Stirling, konkrétně ve venkovské komunitě Blair Drummond, popsali odborníci jako nesmírně vzácný. Vedoucí kurátorka oddělení středověké archeologie a historie ve Skotském národním muzeu Alice Blackwellová uvedla, že se díky bohaté výzdobě odlišuje od čehokoliv jiného z tohoto období, co bylo dosud nalezeno.

Spojení uměleckých stylů

Hlavice má podle ní pocházet z období kolem roku sedm set našeho letopočtu a její vzhled poukazuje na zručnost a řemeslnou dovednost lidí žijících v raném středověku. Malý předmět je vykládaný granáty a je zjevně výsledkem složité zlatnické práce. Na několika centimetrech tvůrci dokonce zobrazili náboženské motivy a mýtické bytosti.

Server The Archeologist popisuje, že na hlavici lze nalézt vyobrazení hlavy dravého ptáka směřující ven ze středu předmětu. Výzdoba v sobě podle odbornice zahrnuje zvířecí a ochranné motivy typické pro anglosaské umění a také křesťanskou ikonografii.

Skotské národní muzeum nově vystavuje velmi vzácný nález - zlatou hlavici meče z období raného středověku. Mohla patřit i královské rodině.Zdroj: National Museums Scotland

Zdobení také kombinuje prvky z anglosaské Anglie a království raně středověkého Skotska. „V designu této hlavice je spojeno více různých kultur dohromady,“ uvedla odbornice ze Skotského národního muzea. Tento styl je znám jako „ostrovní umění“. Proslavily jej iluminované rukopisy.

Spojení stylů má však také své nevýhody. Kvůli němu je totiž obtížné určit, kdy přesně byla hlavice vytvořena a komu mohla patřit. Odbornice přesto uvedla, že právě díky vyšší úrovni zlatnické práce mohla být majitelem královská rodina.

Podle deníku The Independent nic nenasvědčuje tomu, že by se na pozemcích odehrála bitva, ve které by byl použit meč s nalezenou zlatou hlavicí. Vzhledem k tomu, že v okolí odborníci nikdy nenašli žádné podobné předměty, předpokládají, že se hlavice zkrátka ztratila.

Tajemství středověkého Skotska

Zástupci Národního muzea Skotska nacházejícího se v Edinburghu uvedli, že vzácný předmět instituce do sbírek získala na doporučení skotské komise pro přidělování archeologických nálezů. Vystavení hlavice se o několik let opozdilo kvůli pandemickým omezením.

Podle vedoucí kurátorky muzea tkví největší přínos nálezu hlavice v tom, že odborníkům může prozradit více o důležitých kulturních, politických a uměleckých interakcích v severní Británii v době před tisícovkou let. „Raně středověké Skotsko je opravdu zajímavé," zdůraznila odbornice. Upozornila ale, že výzkumníky čeká ještě hodně práce, než odhalí tajemství, které v sobě hlavice skrývá.

Objev 1200 let starého vraku u břehů Izraele přepisuje učebnice dějepisu

Vědci chtějí hlavně pochopit umělecké splynutí na hlavici a svá zjištění uvést do kontextu s tím, co se nyní ví o raně středověkém Skotsku. „Svým způsobem je tak nyní artefakt na začátku nové cesty," zmínila Blackwellová.

Blair Drummond, kde byla vzácná hlavice nalezena, je malá venkovská komunita ležící osm kilometrů od Stirlingu ve Skotsku. Na místě se nachází hrad Blair Drummond House. Nejdříve jej obýval Henry Home, tedy Lord Kames, ústřední postava skotského osvícenství. Stavení v roce 1766 zdědila jeho manželka. Později byl hrad i kvůli požáru přestavěn. Nyní jej obývají dospělí lidé s poruchami učení.