Do práce na kole, ilustrační foto. | Foto: archiv Kraj Vysočina

Plzeň – Trochu jinak bude s ohledem na současnou situaci vypadat letošní květnová soutěžní kampaň Do práce na kole. Akce je určena pro dvojčlenné až pětičlenné týmy, v jubilejním 10. ročníku se ale mohou zapojit i ti, co docházejí do zaměstnání pěšky, nebo lidé, kteří v květnu denně do práce cestovat nebudou. Ti si mohou zaznamenávat zdravotní procházky, domácí cvičení nebo jiný pohyb či duševní hygienu.