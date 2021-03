Myšlenky za volantem od Marka Ebena, Matkovražedkyně od někdejší ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové, Houpačky od Lucie Konečné anebo Údolí od Bernarda Miniera, což je šestý případ z bestsellerové série s kriminalistou Martinem Servazem v hlavní roli, který jde po stopách sériového vraha. Tyto a mnohé další novinky pro malé i velké čtenáře představila Městská knihovna ve Stříbře.

Kromě toho si zde můžete vypůjčit i audioknihy. Lákavá je například korespondence Boženy Němcové, kterou namluvili Aňa Geislerová a Igor Orozovič, mnohé zaujme i dílo Když v ráji pršelo z pera Jana Otčenáška, kterou přečetla Taťána Dyková, nebo kniha Život Olgy Havlové od Pavla Kosatíka, z níž čte Jiří Ornest.

Stříbrská knihovna v současné době funguje v režimu výdejového okénka. Knihy je nutné předem objednat prostřednictvím telefonu: 374 801 159, 734 798 253 či e-mailu info@knihovna-stribro.cz. Vyzvednout a vrátit je pak můžete od pondělí do čtvrtka od 13 do 16.30 hodin a ve středu i během dopoledne od 8.30 do 12 hodin.