Za 5 Kč zde zakoupíte tituly vyřazené z knihovního fondu nebo knihy, které přinesli samotní čtenáři. Výtěžek z bazaru půjde na provoz Hospicu sv. Jiří v Tachově.

Knihovníci žádají o dodržování hygienických pravidel; u regálu by měl být přítomen pouze jeden člověk, samozřejmostí je rouška a desinfekce. Bazar knih je přístupný v otevírací době knihovny a infocentra, tedy v pracovní dny od 9 do 12 a od 13 do 16 h (po a st do 17 h).