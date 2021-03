Máte doma zbytky přízí a chuť tvořit? Vaším úkolem je uháčkovat nebo uplést čtverec s libovolným vzorem o rozměrech 15 x 15 cm. Z těchto čtverců pak vzniknou plédy a deky, které zahřejí babičky a dědečky v domovech pro seniory. Tvořit můžete až do konce dubna.

Své výrobky noste přímo do knihovny. „Pojďme společně udělat radost někomu jinému,“ vyzývají knihovnice. Tachovská knihovna má v současné době otevřené výdejové okénko, a to v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin.