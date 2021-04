S takovou výzvou přichází v tomto týdnu Městská knihovna v Plané, která má zároveň řadu „modrých“ knih k vypůjčení. Tak vzhůru do toho.

Knihovna funguje i nadále v režimu tzv. výdejového okénka. Otevřeno má denně kromě čtvrtka od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 (po a st) a od 13 do 16 hodin (út a pá).