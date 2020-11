Jóga. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Richard Kutěj

Bezplatnou víkendovou on-line akci, během níž si děti i rodiče mohou odpočinout a naučit se, jak pomocí meditace a různých dechových technik překonat stres či depresi, pořádá společnost Art of Living. Akce začíná v pátek od 19 hodin úvodem do meditace pro rodiče a učitele. V sobotu od 16 hodin je nachystaná lekce pro děti od 8 do 12 let. V neděli se pak od 16 hodin mohou připojit dospívající od 13 do 18 let. Registrovat se můžete na webové stránce www.artofliving.org.