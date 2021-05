Dokonalý zločin od Helen Fieldsové, legendární Purpurové řeky od Jeana Christopha Grangé či aktuálně diskutovaný thriller z pera Francka Thillieze s názvem Pandemie, v němž jde o záchranu lidského druhu.

Ilustrační foto. | Foto: Repro Deník

Rádi byste se začetli? Tyto novinky má ve svém fondu tachovská knihovna, která již funguje v běžném provozu. Otevřeno má v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a v pátek od 8 do 14 hodin a ve čtvrtek od 8 do 15.30 hodin.