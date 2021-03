Ilustrační foto | Foto: pixabay.com

Věhlasné příběhy Čtyřlístku, Muchlinka, Loupežník Zuřivous či Plašmyška. Tyto a mnohé další novinky má pro své nejmladší čtenáře tachovská knihovna. Ta funguje i nadále v režimu výdejového okénka, a to v pondělí a ve středu do 7 do 17 hodin. Knihy je nutné objednat předem na telefonu: 777541520 či e-mailu: knihovna@mkstc.cz.