Na třetí ročník rybářských závodů Oborská šupina 2020 zve tuto sobotu obec Obora a zdejší vesnický spolek.

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích. Dopoledne se uskuteční závod dětí a rodičů s dětmi do 15 let, dospělí pak poměří své rybářské dovednosti odpoledne. Prezentace závodníků začíná v 9.15 hodin. Na místě bude možné ryby zakoupit, a to za 50 Kč kus, bude se zde také grilovat. I letos budou moci návštěvníci dobrovolně přispět na Hospic sv. Jiří v Tachově.