Tachovský útulek U Šmudliny shání peníze na rozšíření své kapacity.

Gabriela Jägerová | Foto: Deník / Jiří Kohout

Nové zázemí pro psy vyroste podle projektu na sousedním pozemku, který útulek odkoupil od města. „Pomozte nám s naším snem, kterým žijeme už spoustu let. Bez vás to nezvládneme,“ vyzývá vedoucí útulku Gabriela Jägerová, iniciátorka sbírky na portálu hithit.com, která trvá do 20. ledna.