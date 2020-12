Do největší sbírkové akce v Čechách, kterou organizuje Charita ČR, se již šestým rokem zapojuje i Hospic sv. Jiří v Tachově.

Kvůli proměnlivé epidemické situaci je nutné počítat s tím, že letošní Tříkrálová sbírka se možná uskuteční jen ve virtuálním prostoru. Ale i tam bude možné otevřít zpívajícím koledníkům své dveře, a to prostřednictvím webu www.trikralovasbirka.cz, kde bude od 1. do 24. ledna umístěna online kasička. Její výhodou je, že dárce může směřovat pomoc do lokality, kde bydlí, a to na základě uvedení poštovního směrovacího čísla. Tři králové i v této době přináší radost a naději – obdarujte je koledou, peníze budou potřeba víc než kdy jindy.