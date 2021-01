Tip Deníku: Tříkrálová sbírka ve Stříbře

Letošní Tříkrálová sbírka je jiná než v uplynulých letech. Kvůli současné pandemii se přesunula do online prostoru a na webu www.trikralovasbirka.cz můžete přispět do virtuální kasičky. Ve Stříbře ovšem máte možnost přispět i do skutečných kasiček.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Ty se nacházejí na těchto místech: Infostánek na poliklinice, lékárna BENU, lékárna Dr. Max, COOP v Gagarinově a Větrné ulici, Cykloservex – kola v Husově ulici, Česká spořitelna, Drogerie Ing. Karel Dráždil v Benešově ulici, květinářství DUMA, Ovoce a zelenina Karel Ticháček, Pekařství KURI na třídě 5. května a Tabák Vojtěch Šrámek na autobusovém nádraží.