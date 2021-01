Kasičky se nacházejí zde: Infostánek na poliklinice, lékárna BENU, lékárna Dr. Max, COOP v Gagarinově a Větrné ulici, Cykloservex – kola v Husově ulici, Česká spořitelna, Drogerie Ing. Karel Dráždil v Benešově ulici, květinářství DUMA, Ovoce a zelenina Karel Ticháček, Pekařství KURI na třídě 5. května a Tabák Vojtěch Šrámek na autobusovém nádraží.

Sbírka se letos kvůli epidemii koronaviru přesunula do online prostoru, na jejím webu lze přispět do virtuální kasičky, a to až do dubna.