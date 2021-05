Během tohoto víkendu se v Plané uskuteční dobročinný šatník pro rodiče samoživitele. Jste s dětmi sami a obracíte každou korunu? Trápí vás, že vaše děti nemají co na sebe a váš šatník je prázdný? Nejste na to sami.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Přijďte si vybrat oblečení pro sebe i děti, a to zdarma. Stačí se prokázat potvrzením o hmotné nouzi, rozsudkem přidělujícím děti do výhradní péče či jiným dokumentem prokazujícím vaši tíživou situaci. Akci organizuje plzeňský dobročinný spolek Holky holkám a hostí ji plánské Kinonekino. Přijďte v sobotu od 12 do 20 hodin a v neděli od 10 do 13 hodin.