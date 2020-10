Vodáci v sobotu měli symbolicky zamknout řeku Mži. Akce je však z důvodu šíření koronaviru zrušená.

Zamykání Mže. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Zájemci vyplouvají od mostu pod přehradou Lučina nebo od mostu ve Světcích. Plavba končí ve vodácké loděnici u Minerálky v Tachově, kde se následně také zamkne řeka. V loděnici bude připraveno občerstvení a posezení s kapelou Medáci do večerních hodin. Zájemci o zapůjčení lodí se mohou domluvit s půjčovnou Dronte, která je ochotná dovézt lodě do Tachova. Přijďte podpořit všechny účastníky akce po celé délce splouvaného úseku řeky a pobavit se do loděnice. Bližší informace na tel.: 604 954 568.