„Nemohlo dojít k ničemu jinému než soutěž ukončit,“ glosoval trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

„Jakákoliv jiná varianta, než anulace celého ročníku by nebyla fér. Při svém rozhodování jsme vzali v úvahu počet neodehraných kol, neustále se zkracující dobu do oficiálního termínu ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 i nemožnost předpovídat další kroky vlády České republiky. Anulací ročníku odpadají diskuse o pořadí, postupujících či sestupujících,“ vysvětlil prezident Českého svazu házené Jaroslav Chvalný.

DHC Plzeň však neztrácí naději, protože do MOL ligy může postoupit úřední cestou – podle počtu přihlášek do jednotlivých soutěží pro ročník 2020/2021. „Ve výjimečných případech může Exekutiva rozhodnout o zařazení družstva do vyšší (případně nižší) soutěže, než kterou hrálo v anulovaném soutěžním ročníku,“ stojí v usnesení Exekutivy svazu.

Podle Řezáče zůstala pro Plzeň otevřená vrátka a klub bude čekat na vývoj. „Může se stát, že se někdo nejvyšší soutěže vzdá z finančních důvodů. Další možností je to, že by se MOL liga rozšířila, protože Slováci mají kvótu šesti týmů a pro příští sezonu se zdá, že by mohli mít jen pět družstev, takže by šlo doplnit zbývající místo českým družstvem. Navíc nikde není napsáno, že se MOLka bude příští sezonu hrát, když budou restriktivní opatření při cestování. Pak by Češky hrály svoji soutěž a Slovenky také. Možností a variant je nyní hodně a nikdo neví, jak to bude vypadat,“ uvedl trenér DHC Plzeň Řezáč.

S přibývajícím časem budou možnosti řešení ubývat a český i slovenský svaz budou muset rozhodnout. „Dneska (pondělí) jsem měl jednání s představitelem sportovního úseku svazu a ten mi řekl, že konečné řešení, včetně ukončení extraligy mužů a MOL ligy, dříve než na konci května nebude. Dávají si na čas a čekají na vývoj pandemie,“ sdělil Řezáč.

DHC Plzeň chce využít sebemenší naskytnuté šance vrátit se do MOL ligy. „Ještě jsme nezlomili hůl a budeme bojovat do posledních sil, abychom se do nejvyšší soutěže vrátili,“ slíbil trenér.

Západočešky měly pět kol před koncem čtyřbodový náskok na druhý Havlíčkův Brod, ale odehrály o jeden zápas méně.

Richard Řezáč pravděpodobně zůstane na lavičce DHC Plzeň i příští sezonu. „Všechno bylo vázané na postup do MOL ligy, ale pokud bychom teď nepostoupili, tak to nebude zapříčiněné naším pochybením nebo odvedením špatné práce. Smlouvu mám platnou, ale o dalším působení a fungování v klubu se budeme bavit,“ vysvětlil Richard Řezáč.