Jsou optimisté! Potřetí v řadě začali připravovat letní příměstský sportovní tábor s atletickou tématikou a věří, že se oba srpnové termínové běhy, určené dětem od šesti do dvanácti let, navzdory koronavirovému šílenství uskuteční.

Atleti se v létě chystají i na cestování pohádkami a olympiádu. | Foto: Facebook Atletika Baník Stříbro

Trenéři a závodníci z atletického klubu Baník Stříbro Veronika Matulková, Hana Vargová, Hana Kozlová a Adam Matulka, kteří budou na kempu působit jako vedoucí a lektoři, letos rozdělili termíny podle témat na ´Z pohádky do pohádky´ (od 2. do 6. srpna) a ´Olympijské hry´(od 9. do 13. srpna).