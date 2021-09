Jako poslední reprezentant stříbrského klubu se představil v běhu na 1500 m Jakub Davidík a pod vedením Alexandra Matulky doběhl s časem 3:48,93 minut na druhém místě, takže do Stříbra odvážel další stříbrnou medaili.

Hned první den se představil v rozběhu na 800 metrů svěřenec Alexandra Matulky, Štěpán Trávníček. V plně nabitém startovním poli si po doběhu na druhém místě časem 1:53,21 min. zajistil přímý postup do finále. Ve finálovém běhu se blýskl časem 1:54,60 a doběhl na druhé příčce. Domů si tak odvezl stříbrnou medaili, letos už v pořadí druhý cenný kov z mistrovství ČR.

Štěpán Trávníček (vlevo) a Jakub Davidík na mistrovství ČR do 22 let. Foto: TJ Baník Stříbro | Foto: TJ Baník Stříbro

Mezi další mistrovství ČR pořádané na stadionu AK Škoda Plzeň patřilo i mistrovství do 22 let (ročníky 1999-2005) konané 28.a 29. srpna. Na startu také nechyběli tři zástupci klubu TJ Baník Stříbro.

