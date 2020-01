Nedělní den patřil v pražské hale Otakara Jandery nejlepším atletům z Plzeňského kraje. V rámci oblastního halového mistrovství dospělých, juniorů a dorostu se zde představili i borci z Tachovska. Regionální atletiku reprezentoval pouze oddíl TJ Baník Stříbro, který ale do krajské konfrontace vyslal úctyhodných sedmadvacet zástupců.

Ve Stromovce se bojovalo o krajské tituly, medaile, halové osobní rekordy a v neposlední řadě o limity na únorové republikové šampionáty. Jednalo se o otevřené závody, a tak se poblíž parku Stromovka během nedělního dne prohánělo 506 závodníků, z 62 klubů a v 815 zaznamenaných startech. Samozřejmě, že družstva mimo Plzeňský kraj neměla nárok na zisk medailí.

Halovou sezonu mnozí atleti vynechávají, jiní ji berou jako ukazatel aktuální formy, je i parta těch, kteří ji pojímají jako zpestření v rámci dlouhé zimní přípravy na klání pod širým nebem. Dosažené výsledky atletů TJ Baníku Stříbro každopádně potvrzují, že trenérský štáb se svěřenci rozhodně nezahálí a díky „mírné“ zimě naplno pracuje na budování skvělé formy.

CESTA ZA LIMITEM

Tu rozhodně má Štěpán Trávníček, který se věnuje především trati 800m, start na jeho dominantní disciplíně ho čekal i v hale Olympu Praha. Borec startující druhým rokem ve věkové kategorii dorostenců nastoupil do prvního běhu společně s nejrychlejšími muži a juniory. Na startu byl i obhájce loňského triumfu z běhu na 800 metrů Jakub Karlach z AC Domažlice. I ten se domluvil s Trávníčkovo oddílovým kolegou Matyášem Krejčím, který se 300m postaral o rozběhnutí tempa.

Sedmnáctiletý svěřenec Alexandra Matulky se zařadil na hranici třetí a čtvrté pozice, kde strávil celý závod. Jeho kouč mu v náběhu do třetího ze čtyř okruhu hlásil, že stačí běžet v těsném závěsu za vedoucím duem z Domažlic Karlachem a Špindlerem. To mladý borec splnil a v závěrečných 200 metrech odrazil i nápor Jana Kalouse z Pardubic. V cíli to stačilo na třetí místo mezi muži, triumf mezi dorostenci a hlavně výborný čas 1:56,27 min, což pro Trávníčka znamená vylepšený i venkovní osobní rekord o více jak 2 vteřiny.

A jelikož je třeba koukat se dopředu, znamená to průběžně 2. místo v republikových tabulkách mezi dorostenci. Navíc „B“ limit Českého atletického svazu na letní evropský šampionát dorostenců v italském Rieti je vzdálen „pouhých“ 77 setin. „A“ limit pak leží na metě 1:54,32 min. Rychlost Trávníček prokázal i v doplňkové disciplíně na 200m, kde skončil na čtvrtém místě s vylepšeným osobním rekordem, který má nyní hodnotu 23,74s.

„Běželo se mi skvěle, hala je pro mě testem na hlavní sezonu, kde bych rád limit na Evropu zaběhl. Jelikož se cítím momentálně dobře, cílem v hale bude zisk medaile z republikového šampionátu,“ hlásil po doběhu plány na zbytek sezony pod střechou spokojený Trávníček.

FENOMÉN DAVIDÍK

Na tuzemskem mládežnickém vrcholu v Ostravě by neměl chybět ani hvězdný Jakub Davidík, který již tento rok startuje v kategorii juniorů. V neděli startoval na nejdelší distanci dne, a to v běhu na 3000 metrů. To že hala pro něj není prioritou, neměnilo nic na tom, že v běžeckém souboji na patnáct okruhů byl favoritem číslo jedna. Tuto roli začal potvrzovat již po úvodním zahřívacím okruhu, kde si otestoval soupeře a rozjel vlastní sólo závod. Konstantním tempem si s více jak 20 vteřinovým náskokem doběhl pro krajský titul v osobním rekordu 8:32,87 min., což ho katapultovaloi do čela republikových mužských tabulek. Jízdaz roku 2019 pokračuje. Kde tohle muže skončit?

Cenné kovy získaly i zástupkyně něžného pohlaví. Časem 8,07s na sprinterské 60m se mohla pochlubit Kamila Všetičková, která stylově do Stříbra odvezla stříbrnou medaili. Čest s ní běžet finálový závod měly i její oddílové kolegyně Andrea Gabrišková a Šárka Vokrojová. Druhá jmenovaná si časem 8,55s zaběhla osobní maximum.

NEKONEČNÉ KROUŽENÍ

Náročný vytrvalecký dvojboj absolvovala Lucie Davidová. V pražské hale celkem nakroužila 22,5 závodních okruhů. Nejdříve v běhu na 3000m, kde startovalo hned 10 závodnic mimo soutěž, opanovala krajské měření časem 11:14,18 min a navázala triumfem na Davidíka. Abyo dvě hodiny později srdnatě bojovala na poloviční trati o bronzovou medaili, která ji nakonec o 3 vteřiny unikla. Na čtvrté pozici ji tak utěšit mohl alespoň vylepšený „osobák“ 5:27,41 min. Mimochodem maximum si posunula i v soutěži na 3000 metrů.

Tuto náročnou trať na psychiku absolvoval i Michal Pergler, který věkem ještě žák uzmul stříbrnou medaili mezi dorostenci. Jeho o dva roky starší bratr Jan si v rychlém závodě na 1500 metrů dorostenců vysloužil zkušeným výkonem a časem 4:18,69 minut krajské vítězství.

Cinklo to i mimo ovál, kde Šárka Vokrojová po překonání laťky ve výšce 144 centimetru brala bronz mezi ženami a zaznamenala dosud nejlepší výkon v teto disciplíně.

DALŚÍ ZÁVODNÍ VÝZVY

Na úspěšné vystoupení z krajských přeboru navázal Adam Matulka hned v úterý, kde na 1. veřejných závodech Olympu ve večerních hodinách startoval v druhém rozběhu na 800 metrů. Soupeřil mimo jiné i s borci z Polska a odměnou mu v cíli byl čas 2:04, 68 min, což je nyní hodnota osobního rekordu tohoto juniora.

Že atleti ze Stříbra nepolevují, značí jejich účast ve startovních listinách dnešního krajského mistrovství Karlovarského kraje dospělých, dorostu a žactva, které hostí znovu hala Otakara Jandery. Tentokrát Matulka s Trávníčkem figurují v seznamu přihlášených pro běh na 1500 metrů. Zaútočí na osobní rekordy i na královské mílařské trati?

O posun alespoň sezonních maxim určitě zabojují sprinterky Všetičková s Gabriškovou. Dresy Baníku Stříbro by měly být vidět i v technických disciplínách.

Tuzemská halová sezona vyvrcholí v únoru, kdy se v Ostravě o víkendu 15.-16. února uskuteční republikový šampionát junioru a dorostenců tzv. Gigant, aby si týden po nich v severomoravské metropoli dali dostaveníčko nejlepší zástupci dospělých složek.

Velice kvalitním mítinkem a možností, kde se popasovat s kvalitní konkurencí, jsou Přebory Prahy, které se konají ve Stromovce první únorový víkend.

Žactvo pak hojně využívá startů na veřejných závodech, a to nejen v Praze, ale i v tunelu v Plzni na Skvrňanech.

Nejlepší krajští atleti z řad staršího a mladšího žactva síly poměří 16. února, kde jinde než v pražské Stromovce. Může to být jeden z posledních testů před žákovským MČR, které se koná ve dnech 29. února a 1. března. O týden později na Strahově proběhne uzavřené mistrovství Plzeňského kraje předžactva.