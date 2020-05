Ale po uvolnění opatření od pondělí 11. května, od kdy se mohou pořádat sportovní akce s účastí až do sta osob, už se opět začíná blýskat na lepší časy. Příznivějších okolností využili i pořadatelé z Baníku Stříbro, a tak se dnešní (čtvrtek 14. května) odpolední Běh do kopce pro nejmenší běžecké naděje uskuteční.

„Budeme dodržovat všechna platná nařízení, časoměřiči budou mít nasazené roušky, očekáváme celkovou účast kolem padesáti dětí ve všech kategoriích, které poběží v různých časech, a tak se určitě do všech omezení s rezervou vejdeme,“ uvádí k akci, která proběhne jako klubová v parku u stadionu a zúčastní se jí v drtivé většině nejmenší místní běžci a běžkyně, trenérka stříbrského atletického mládí Markéta Zabloudilová.

V roli organizátorů ji doplňují ředitel závodu Vladislav Moravec, hlavní rozhodčí Martin Nedbal a zpracovatel výsledků Alexandr Matulka. Závod je podle oficiálních propozic na stránkách českého atletického svazu vypsán jen pro závodníky klubů z tachovského okresu, nicméně i když se obecně očekává jakýsi ´přebor Baníku Stříbro´, pořadatelé nikoho odjinud neodmítají. „Když bude mít kdokoliv chuť si zaběhnout, ať přijde, zvládneme ho přihlásit i na místě. Kategorií máme vypsáno předběžně šest pro mladší i starší přípravky a mladší i starší žactvo, to znamená pro děti od pěti do patnácti let. Hodnotit se budou zvlášť chlapci a dívky. Ti nejmenší poběží stometrovou trasu, starší přibližně dvojnásobnou,“ doplňuje atletická koučka Zabloudilová.

Zkušená trenérka nejenže včera vedla už zase obnovený trénink nejmladší přípravky, ale i dosud v pro sportování nepříznivé době stála za nápady a akcemi, které neměly nechat mladé běžecké naděje úplně ´vychladnout´. „Byly určeny hlavně pro ty nejmenší s jejich rodiči. Ať už se jednalo o různé barevné stezky k individuálnímu absolvování po okolí nebo o projekt ´Uběhneme či ujdeme společně 2020 km´, který je otevřený až do 20. června,“ dodává.

Orientační časy startů jednotlivých kategorií Běhu do kopce ve Stříbře – 14. května:

15.00 hod.: přípravky dívky a chlapci 4 až 11 let

15.30 hod.: mladší žáci a žačky 12 a 13 let

16.00 hod.: žáci a žačky 14 a 15 let