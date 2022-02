Na reprezentační úrovni je neobvyklé, že se ti samí soupeři střetnou v tak krátké době dvakrát. „Je to jako hrát play-off. Musíte hodně rychle porozumět tomu, co jste udělali dobře a co špatně, co na soupeře fungovalo. Podle toho je pak potřeba vše během krátké chvíle upravit,“ upozornil na svazovém webu na specifika následujících dnů trenér české reprezentace Ronen Ginzburg.

