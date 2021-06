V neděli se čeští basketbalisté střetli s Tuniskem v generálce na olympijskou kvalifikaci. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga vyhráli 85:55 a Luboš Kovář přispěl šesti body.

Přátelské zápasy Češi sehráli v Hamburku, kde se připravují na olympijskou kvalifikaci. Kromě Tuniska a Itálie už hráli s Finskem a Německem.

Pro mnoho českých basketbalových reprezentantů je letošní léto k nezaplacení. Musejí se vyrovnávat se soupeři, na které nejsou ze svých klubových působení zvyklí. Soupeři hrající v top evropských soutěžích. „Je to skvělá zkušenost. Jsem rád, že si proti nim můžu zahrát. Podle mě to mně i všem ostatní hodně přidá a ukáže, co musíme zlepšovat,“ řekl svazovému webu Luboš Kovář.

Olympijskou kvalifikaci Češi zahájí 1. července zápasem s Tureckem, druhý den se utkají s Uruguayí.