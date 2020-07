Přijeli, běželi, zvítězili! Tak se dá jednoduše parafrázovat známé rčení a napasovat ho na stříbrské běžecké duo Davidových - otce Ivana a dcery Lucie.

Běh Haltravou - Ivan David a Lucie Davidová. | Foto: Bendovi

Před dalším pokračováním celoročního seriálu Běžec Tachovska následující sobotu 11. července ve Stráži si stejně jako řada jiných běžců z našeho regionu odskočili do sousedního domažlického okresu na 37. ročník Běhu Haltravou. A pojali to vskutku parádně! Lucie vyhrála celkově ženskou kategorii, Ivan nenašel přemožitele v kategorii mužů od 50 do 60 let a oba společně triumfovali v premiérovém týmovém závodě smíšených dvojic.