Dvanáctý ročník Běhu Mikulášské Trojice v Tachově na 3,9 kilometru vyhráli Lukáš Kopča a Markéta Musilová. Soutěže, která je součástí seriálu Běžec Tachovska 2023, se zúčastnilo 26 závodníků.

Běh Mikulášské Trojice. | Foto: DDM Tachov

Výsledky, muži (do 39 let): 1. Kopča (Baník Stříbro) 16:08,07 min.; 2. Honzík 16:31,67; 3. Poláček (Klub Stříbro) 17:57.

Ženy (do 39 let): 1. Musilová 17:20,12 min.; 2. Hlaváčová 18:05,20; 3. Machulková (Baník Stříbro) 18:18,04.

Veteráni (nad 40 let): 1. Jukl (SV Stříbro) 16:23,47 min.; 2. Kvaš (Atletclub Nýřany) 17:01,54; 3. Machulka (Baník Stříbro) 17:40,05.

Veteránky (nad 40 let): 1. Balá 47:10,15 min.

Veteráni (nad 50 let): 1. Kucik (Cykloservex Stříbro) 18:07,03 min.; 2. Musil 19:44,70; 3. Kroupa (Chodová Planá) 20:18,35.

Veteránky (nad 50 let): 1. Lukášková (SV Stříbro) 19:36 min.; 2. Bečvářová 19:48.

Veteráni (nad 60 let): 1. Flaks (SV Stříbro) 17:58,01 min.; 2. Leško (Cyklak) 19:44,22; 3. Vlasák (AVL Stříbro) 19:49.

Veteráni (nad 70 let): 1. Šůcha (SV Stříbro) 22:42 min.

