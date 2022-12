V kategorii nad 50 let vyhrál Ivan David z SV Stříbro, který celkově doběhl čtvrtý. Mezi běžci nad 60 let zvítězil Josef Zika a ve věkové kategorii nad 70 let byl nejlepší Václav Šůcha (oba SV Stříbro).

Mezi ženami byla nejrychlejší Markéta Musilová z AK Olymp Brno, druhá skončila Pavla Stachová (SV Stříbro). Obě závodily v kategorii do 39 let. Třetí skončila Šárka Bláhová (SV Stříbro), která vyhrála věkovou kategorii nad 40 let. Zlata Lukášková (SV Stříbro), vítězka běžkyň nad 50 let, celkově skončila čtvrtá. Mezi veteránkami nad 60 let běžela pouze Olga Beranová z Tachova, jež celkově doběhla osmá.

Mikulášskou dvacítku ve Stříbře vyhrála Stachová