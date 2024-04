Běh mravenčí stezkou v okolí jízdárny ve Světcích měl rekordní zájem účastníků. Na startovní čáru se postavilo 281 běžců a v dětských a mládežnických kategoriích soutěžilo 261 sportovců. Závod pořádá DDM Tachov ve spolupráci s MKS Tachov.

Běh mravenčí stezkou. | Foto: DDM Tachov

Výsledky, hlavní závod 4300 metrů, muži: 1. Jócsik (Triatlon Plzeň) 14:16 min., 2. Šroubek (AK Škoda Plzeň) 14:17, 3. Zíka (TJ Baník Stříbro) 14:29.

Ženy: 1. Šturmová (Forrest Gump team) 17:38 min., 2. Müllerová (TJ Baník Stříbro) 17:47, 3. Slunečková (AC Falcon Rokycany) 17:52.



Dívky do 5 let: 1. Kaslová (TJ Baník Stříbro), 2. Rottová (Atletika přípravka Tachov), 3. Ducháčová (Třískolupy).

Chlapci do 5 let: 1. Milbach (Tachov), 2. Duršpek (TJ Sokol - Bor), 3. Špaček (Tachov).

Dívky 6-7 let: 1. Říhová (DDM Tachov), 2. Zíková (TJ Baník Stříbro), 3. J. Šilhánková (Aktiv Sport Horšovský Týn).

Chlapci 6-7 let: 1. Křen (TJ Baník Stříbro), 2. Kupilík (AC Domažlice), 3. Jakub Krabec (TJ Baník Stříbro).

Dívky 8-9 let: 1. Bubová (TJ Baník Stříbro), 2. Kůstová (AC Domažlice), 3. K. Šilhánková (Aktiv Sport Horšovský Týn).

Chlapci 8-9 let: 1. Kasl (TJ Baník Stříbro), 2. Tran Hai Nam (Aktiv Sport Horšovský Týn), 3. Karlík (TJ Baník Stříbro).

Dívky 10-11 let: 1. Bernášková (TJ Baník Stříbro), 2. Vokurková, 3. Hajšmanová (obě TJ Sokol Petřín Plzeň).Chlapci 10-11 let: 1. Šauer (Aktiv Sport Horšovský Týn), 2. Jo. Vyhnal, 3. Havlík (oba TJ Sokol SG Plzeň - Petřín).

Mladší žákyně 12-13 let: 1. Slunečková (AC Falcon Rokycany), 2. Špetová (AK Škoda Plzeň), 3. Fišáková (TJ Baník Stříbro).

Mladší žáci 12-13 let: 1. Roháč (ŠAK při ZŠ Přeštice), 2. Ja. Vyhnal (TJ Sokol SG Plzeň - Petřín), 3. Jan Krabec (TJ Baník Stříbro).

Starší žákyně 14-15 let: 1. Volfová, 2. Šatrová (TJ Sokol SG Plzeň Petřín), 3. Schweinerová (Mílaři Domažlice).

Starší žáci 14-15 let: 1. Koželuh (TJ Sokol SG Plzeň - Petřín), 2. Nagy (AC Domažlice), 3. Cihlář (Aktiv Sport Horšovský Týn).

Dorostenky 16-17 let: 1. Slavíková (AK Škoda Plzeň), 2. Rybářová (AC Falcon Rokycany), 3. Simkovičová (Aktiv Sport Horšovský Týn).

Dorostenci 16-17 let: 1. Flek, 2. Kraus (oba AC Domažlice), 3. Kaftan (TJ Sokol SG Plzeň - Petřín).

