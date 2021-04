Vloni se tradiční závod ve Stříbře nekonal, letos ho snad běžci absolvují později.

Jiná doba? Start Běhu přes Pepíkovo lávku 2019. | Foto: Foto: archiv SV Stříbro

Bohužel, je to stále stejné. Amatérské běžecké závody sice patří do malé množiny sportů, které se při splnění určitých podmínek dají v omezené podobě i v této době tuhého lockdownu pořádat, ale všichni vědí, že je to jako lízat med přes sklo.